Gezin zat ondergedoken na missen laatste evacuatievlucht Nederlandse Afghaan haalde familie zelf op: ’Het was een gekkenhuis’

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Haroon Fayaz reisde af naar Pakistan om bij de grens met Afghanistan zijn familie op te halen. Ⓒ Eigen foto's

HILVARENBEEK - Onder de 58 Afghanen die in Pakistan zijn aangekomen en die naar Nederland komen, zit het gezin van de zus van Haroon Fayaz. De Nederlandse Afghaan uit Hilvarenbeek toog zelf naar Pakistan om zijn familie te helpen. „We hebben gehuild, elkaar omhelsd, het was een gekkenhuis. We zijn zo blij.”