Kat met hartverscheurend briefje gedumpt in Middelburg: ’Mijn baasje wil me niet meer’

,,Deze prachtige Scottisch Fold werd in Middelburg, bij mensen voor de deur, gevonden met het pootje door haar halsbandje heen’’, meldt Stichting Dierenwelzijn Walcheren op Facebook. De bewoners hebben de kat geholpen, maar schrokken enorm toen ze het briefje zagen met de verdrietige boodschap dat de baas geen behoefte meer aan het dier heeft.

Ook de stichting kan het niet geloven dat de eigenaar hiertoe in staat is: ,,Wie herkent deze mooierd en het apart uitziende bandje? We kunnen niet geloven dat dit briefje van de baas zélf afkomstig is.’’

De kat is niet gechipt, waardoor het onduidelijk is wie de eigenaar is. Op Facebook reageren mensen dat ze de kat herkennen van vermissingsposters.

Als de eigenaar zich na twee weken niet meldt, dan kan de kat geadopteerd worden.