Moordenaar van Robert F. Kennedy neergestoken

Vrijdag werd hij gewond aangetroffen in de gevangenis. Hij heeft verschillende steekwonden opgelopen, waaronder tenminste een in de nek. Er is een verdachte aangehouden.

Sirhan schoot op 5 juni 1968 in de keuken van het Ambassador Hotel in Los Angeles de Democratische presidentskandidaat Robert F. Kennedy dood. Sirhan is van christelijk-palestijnse afkomst en was tegen Kennedy’s steun aan Israel.

Robert Kennedy werd vlak na deze speech in het Ambassador Hotel door Bashir neergeschoten. Ⓒ AP

Sirhan zit in de J. Donovan-gevangenis bij San Diego een levenslange gevangenisstraf uit. Verschillende verzoeken om voorwaardelijke invrijheidsstelling zijn in de loop der jaren afgewezen.