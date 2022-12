Douane Mexico vindt vier menselijke schedels in een doos

De schedels zaten in een doos en waren omwikkeld met aluminiumfolie, kennelijk om de scanners op de luchthaven te omzeilen. Het pakketje was afkomstig uit de staat Michoacan, een van de gewelddadigste staten van het land, en op weg naar Manning in de staat South Carolina.

De Nationale Garde laat niets los over de leeftijd, identiteit of het mogelijke motief om de schedels te verzenden. Menselijke resten mogen niet zomaar worden verstuurd, maar moeten vergezeld gaan van een speciale vergunning. Die was in dit geval niet aanwezig.