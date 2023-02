Opnieuw beklimt toerist piramide van de Maya’s, wordt geslagen met stok

Kopieer naar clipboard

Man slaat toerist met stok Ⓒ Screenshot Twitter

Chichén Itzá - In Mexico is wederom een toerist tegen de regels in op een tempel van de Maya’s gaan lopen om foto’s te maken. Dit zorgde voor veel boosheid onder de aanwezigen. Dan man werd door beveiligers naar beneden geleid, waar hij met een stok werd geslagen door een man die hem stond op te wachten.