Opvallende tekening ontdekt op berg Peru

De tekeningen zijn waarschijnlijk gemaakt rond de tijd dat Jezus Christus aan de andere kant van de wereld over de aarde wandelde. De onderzoekers nemen een ruime schatting van 200 v.Chr. tot 600 n.Chr.

Het geoglief was verloren gegaan als bouwers geen herstelwerkzaamheden moesten verrichten bij een uitkijkpunt voor toeristen. Toen dat punt onder handen werd genomen, kwam de tekening aan het licht. De beeltenis was onzichtbaar geworden door jaren van erosie.

Uniek is de beeltenis niet. In het gebied zijn eerder al honderden figuren van dieren en opvallende vormen opgedoken, onder meer van een spinachtige, en een soort kuiken met megavoeten.

Het figuur Las Manos dat eerder werd gevonden in hetzelfde gebied. Ⓒ Hollandse Hoogte / EPA

De tekeningen gaan voor het ’achtste wereldwonder’ door. Ze werden gemaakt door simpelweg een laagje aarde weg te scheppen. Daarmee kwam een lichtere kleur aarde tevoorschijn. Omdat het in Nazca zelden regent, en ook niet echt waait, bleven de tekeningen duizenden jaren zichtbaar.

Unesco

De bekende Nazca-lijnen staan sinds 1994 op de werelderfgoedlijst van Unesco. Volgens een Amerikaanse en Duitse onderzoeker zouden ze samen een astrologische kalender vormen.

„We zijn ervan overtuigd dat we nog meer lijnen zullen vinden”, zegt archeoloog Johny Isla in internationale media. „De voorbije jaren zijn er tussen de tachtig en honderd nieuwe figuren ontdekt in de Nazca- en Palpa-valleien.”

Fanaten van de Nazca-lijnen hebben de nieuwste vondst alvast vereeuwigd met een computergeanimeerde versie.