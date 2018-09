Droom Martin Luther King vervlogen

Een moment dat iedere Amerikaan, misschien wel iedere wereldburger, op het netvlies gebrand is. Martin Luther King hield op 28 augustus 1963 voor een menigte van 200.000 mensen zijn beroemde ’ I have a dream’-toespraak. Ⓒ foto Hollandse Hoogte

Memphis wil de plek zijn waar de droom van dr. Martin Luther King altijd in leven zal worden gehouden. Vandaag komen bij het Lorraine-hotel, waar de burgerrechtenactivist vijftig jaar geleden op het balkon werd doodgeschoten, duizenden Amerikanen samen. Maar een halve eeuw later is er nog steeds weinig reden tot optimisme.