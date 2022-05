Premium Het beste van De Telegraaf

Bevrijdingsfestivals en maaltijden druk bezocht Massaal feest: ’Door oorlog in Oekraïne besef je hoe belangrijk vrijheid is’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Bevrijdingsdag. Na twee door corona geteisterde jaren kunnen we donderdag eindelijk weer als vanouds de 5 mei traditie voortzetten. In heel het land wordt stilgestaan bij de bevrijding van 1945 en vieren we onze vrijheid. Want vrijheid is een groot goed, dat we ons met de oorlog in Oekraïne in onze gedachten misschien wel meer realiseren dan ooit tevoren. ,,We mogen onze vrijheid niet voor lief nemen.”