Verdachte van schooldreiging is 18-jarige met psychische problemen

„Hij is een beetje aan het rondzwerven nu”, klinkt het binnen zijn familie. „Maar het was al jaren moeilijk om grip op hem te krijgen. Hij kwam hier twee dagen in de week in het bouwmaterialenbedrijf werken. Om hem een beetje een houvast te geven. Hij hielp toen een beetje, ondertussen deed hij ander werk via VDAB. Maar ik denk niet dat hij iets gaat doen. Het is geen kwade jongen. Hij is wel labiel, maar voor zover we weten doet hij nooit iemand iets kwaad. Maak er alsjeblieft geen Jürgen Conings van”, klinkt het.

„We hebben geen idee waar hij zou zijn, nu. Ook geen idee waarom hij naar Vives ging. Voor zover ik weet heeft hij niets met die campus. Ook over dat wapen waarvan ze spreken, hebben we geen idee. Hij praatte niet over wapens.”

„Voor de familie is dit verschrikkelijk. Zijn grootouders hebben maar vier kleinkinderen. We kunnen enkel hopen op een goeie afloop. Hopen dat hij niemand iets aandoet en zich aangeeft. We hebben hem met zijn allen geprobeerd te bellen en berichtjes gestuurd, maar zijn telefoon is waarschijnlijk uitgezet.”

De jongen kon getraceerd worden via zijn telefoon, maar heeft die waarschijnlijk uitgezet net voor hij in de bus stapte. Dat was op de Universiteitslaan vlakbij de hogeschool. De jongen draagt een donkerblauwe jas met muts, met een geel streepje erin plus een zwarte trainingsbroek en sportschoenen.