Gemeente Arnhem: kom niet meer naar demonstratie Markt

De sfeer is kalm, zo omschrijft een woordvoerster van de gemeente de situatie. De politie heeft hekken om het plein geplaatst. Of er nog veel mensen in het centrum aanwezig zijn die naar de demonstratie wilden komen, kan de woordvoerster niet zeggen.

Op een podium op het plein worden toespraken tegen het beleid van het kabinet gehouden. Het gaat onder meer over de aardbevingen in Groningen, de stikstofproblematiek en ook de coronamaatregelen. Veel demonstranten dragen een gele paraplu, een symbool dat ook bij eerdere protesten tegen het coronabeleid werd gebruikt. Ook dragen mensen verschillende protestborden, zoals een bord met het gezicht van premier Mark Rutte, begeleid door de tekst ’Niet mijn premier’. Op een spandoek staat de tekst ’MKB & Horeca kapot #klaarmetrutte’.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vaardigde eerder op de dag een noodverordening uit tot 22.00 uur, vanwege de vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde op verschillende plekken in de stad. De gemeente heeft aanwijzingen dat voetbalsupporters van de harde kern van FC Twente en NEC naar Arnhem willen komen voor een treffen met de harde kern van Vitesse. Ook blijkt uit berichten op sociale media dat een groot aantal van zogenoemde Defend-groepen naar Arnhem wil komen.

Volgens een woordvoerder van de politie waren er ’s middags geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van de voetbalsupporters of de Defend-groepen in de stad