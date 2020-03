Weer nieuw record Italië: 475 doden in 24 uur

Ook het aantal besmette mensen is sterk gegroeid tot in totaal 28.710, waarvan 12.266 in Lombardije. De gouverneur van de regio Lombardije Attilio Fontana riep de mensen op om vooral thuis te blijven.

„Kennelijk zijn er nog altijd mensen die nog niet begrijpen dat je thuis moet blijven. Anders zet je je eigen leven en die van anderen op het spel”, aldus Fontana. Hij zei ook dat hij anders strengere maatregelen moet nemen, al was onduidelijk welke.

Er zijn in een week tijd in Italië 43.000 mensen aangegeven door de politie omdat ze zonder geldige reden buitenshuis waren.

Italië, met 60 miljoen inwoners, heeft nu 34,2 procent van alle sterfgevallen geregistreerd die officieel zijn toegeschreven aan COVID-19 over de hele wereld.

De aantallen binnen Italië zelf bleven stabiel, met twee derde van de sterfgevallen - in totaal 1959 - in de noordelijke regio Lombardije rond Milaan, de Italiaanse financiële en modehoofdstad.

De naburige regio Emilia-Romagna telt in totaal 458 dodelijke slachtoffers en de regio Piemonte 154 doden.