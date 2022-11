Premium Het beste van De Telegraaf

Onvermijdelijk

Door Hoofdredactie Kopieer naar clipboard

De Tweede Kamer geldt als het hoogste politieke orgaan in onze parlementaire democratie. De honderdvijftig Kamerleden moeten als volksvertegenwoordiging de regering controleren en zijn mede-wetgever. Het zijn gewichtige taken, die deskundigheid, zorgvuldigheid en politiek inzicht vergen. Zeker in woelige tijden met allerhande crises, van asiel tot energie en van stikstof tot klimaat.