Online test toont binnen kwartier of je rijgedrag nog veilig is

Vanaf woensdag kan de Rij Bewust Test worden gedaan en krijgen rijbewijsbezitters allerlei verkeerssituaties voorgeschoteld waarbij ze moeten aangeven of ze zich wel veilig en vertrouwd voelen achter het stuur.

Afstemmen op situatie

„Circa negentig procent van alle verkeersongevallen in ons land wordt veroorzaakt doordat bestuurders hun gedrag niet goed op de situatie afstemmen. Met deze rijtest willen wij met het CBR op een positieve manier bijdragen aan een zeker, bewust en daardoor veiliger verkeersgedrag. De test is anoniem en gratis en makkelijk te maken achter de computer”, zegt VVN-directeur Evert-Jan Hulshof.

De test behandelt verschillende verkeerssituaties. Zoals rijden in een drukke stad, in het donker, met stromende regen op een drukke kruising of bijvoorbeeld op een onbekende snelweg. Het meet hoe je daar als bestuurder mee omgaat: ben je ontspannen, werkt de bediening van de dashboardinstrumenten soepel, of hoe makkelijk verloopt het inparkeren? Na afronding van de test krijgt de bestuurder een op maat gemaakt advies dat helpt bewuster en daardoor veiliger te rijden.

Door de scan halen

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is te spreken over het initiatief. „Ook al verplaatsen we ons momenteel minder door corona, als we in de auto stappen is het belangrijk dat het veilig is. Met deze test kun je als automobilist jezelf op een leuke en makkelijke manier even ’door de scan’ halen. Je weet meteen wat er goed gaat en wat eventuele aandachtspunten zijn. Een mooi idee dat ook goed is voor de verkeersveiligheid.”

"Vreemd dat je na je achttiende nooit meer getoetst wordt"

„Het is natuurlijk vreemd dat je als je op je achttiende een rijbewijs haalt, je daarna niet meer getoetst wordt op je rijvaardigheid”, meent Hulshof. „Terwijl die in de loop der jaren sluipenderwijs wel kunnen veranderen. Denk aan het snel inschatten van een verkeerssituatie, het rijden in het donker en bij slecht zicht, over de schouder kijken bij het afslaan of bij het inhalen en het juist interpreteren van aanwijzingen en borden. Het is goed om je daarvan bewust te zijn en zelf tijdig maatregelen te treffen.”

Nieuwe bril kan helpen

CBR-directeur Alexander Pechtold: „De test kan ook helpen om met elkaar in gesprek te gaan over veiligheid onderweg. Je kunt hem samen invullen, bijvoorbeeld met je vader of moeder, als je je zorgen maakt. De oplossing is vaak dichtbij: een nieuwe bril, overstappen op een automaat. En soms helpt het om een paar rijlessen te nemen.”

VVN-directeur Hulshof heeft de test zelf al gedaan. „De uitslag was positief, maar ik kreeg wel een paar tips. Bijvoorbeeld over hoe je ervoor kunt zorgen dat je periodiek je kennis van verkeersborden kan opfrissen en hoe je je telefoon het beste kan instellen om steeds MONO te rijden. Bovendien kreeg ik meer inzicht in technische mogelijkheden die de auto van vandaag biedt. Veilig mee blijven doen aan het verkeer wordt daardoor makkelijker.”