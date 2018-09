’Kolonisten’ heet nu ’Catan’

Dat schrijft het AD woensdag.

De spellenfabrikant zegt al jaren klachten te krijgen over de naam. „Dat we teruggingen naar de oude, blanke roots. Dat soort ongein,” zo laat een woordvoerder weten. Ook uit pro-Palestijnse hoek kwam kritiek: „We zouden steun geven aan de bouw van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.”

Er zijn inmiddels 1,5 miljoen exemplaren van ’Kolonisten van Catan’ verkocht. In 1999 werd het gekozen tot Speelgoed van het Jaar. In 2012 werd het spel grondig gerestyled, maar aan de nieuwe naamgeving wordt minder aandacht besteed door de fabrikant. Het heet in de volksmond ’Kolonisten’, „dat is zó ingeburgerd, dat krijgen we er toch niet uit bij de mensen”, aldus een woordvoerder.

Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD vindt de naamswijziging nogal verkrampt, zegt hij in het AD. Volgens hem laat de fabrikant zich leiden door ’een paar gekkies in hun mailbox’.

’Naam verplicht gewijzigd’

De woordvoerder van 999 Games heeft woensdag gereageerd op het nieuws en laat weten dat de naam al in 2014 is gewijzigd in Catan. Deze naam is ’verplicht toegepast’. „Om het merk internationaal te kunnen uitbouwen en beschermen ontstond er bij de hoofduitgever en auteur behoefte aan een internationaal uniforme merknaam”. Het verband met ons koloniaal verleden is volgens de woordvoerder woensdag dus ’ongegrond’.