Weer een Kennedy die een gooi naar de macht doet

Democraat Joseph Kennedy III zou volgens de New York Times senator Edward Markey willen uitdagen voor de komende verkiezingen.

Joseph Patrick is de 38-jarige kleinzoon van de in 1960 vermoorde Robert F. Kennedy. November 2012 werd hij gekozen voor het Huis van Afgevaardigden voor de staat van Massachusetts.

Als hij wint komt hij voor dezelfde staat in de senaat (100 zetels). Zijn tegenstander Markey is 73 jaar oud. Officieel wil Kennedy niet reageren op het nieuws, maar waarschijnlijk wordt de publiciteit gebruikt om te polsen hoe er gedacht wordt over zijn kandidatuur.

De woordvoerder van Markey heeft gezegd zich niet zomaar gewonnen te geven, „en het maakt hem niet uit wie de uitdager is”.

