Hamas geeft zeven mensen doodstraf om ’collaboratie’ met Israël

Het ministerie heeft niet toegelicht hoe de veroordeelden hebben samengewerkt met de Israëliërs.

De Palestijnse groep Hamas controleert Gaza sinds 2007. De militaire rechtbank heeft er regelmatig doodvonnissen uitgesproken om „samenwerking met Israël.” In april werden twee mensen ter dood veroordeeld en kregen vier anderen levenslang na dezelfde beschuldiging. In 2022 werden minstens zeventien doodvonnissen uitgesproken in de Gazastrook.

Bekijk ook: VS op ramkoers met Iran in Perzische Golf

Volgens de Palestijnse wet is voor het voltrekken van een doodvonnis de goedkeuring nodig van de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas die zijn hoofdkwartier heeft op de bezette Westelijke Jordaanoever. Hamas heeft deze vereiste herhaaldelijk genegeerd. Zo werden afgelopen september vijf Palestijnen geëxecuteerd zonder goedkeuring van de president.

Bekijk ook: Vrees voor alleen meer geweld na afronden Israëlische militaire acties in Jenin

Er wonen ongeveer 2,3 miljoen Palestijnen in de Gazastrook, die sinds Hamas er de macht greep onder een strikte Israëlische blokkade ligt. De terreurbeweging bestookt regelmatig Israëlische plaatsen in het zuiden van het land.

Doden op Westoever

Israëlische veiligheidstroepen hebben zondag drie Palestijnen doodgeschoten op de bezette Westelijke Jordaanoever, meldt de Israëlische politie. De drie waren afkomstig uit een vluchtelingenkamp in Jenin en zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen.

Hazem Qassem, een woordvoerder van de Palestijnse groep Hamas die de Gazastrook controleert, zei dat de doden gewroken zullen worden. „De vijand, die drie van onze Palestijnse mensen heeft vermoord, zal een prijs betalen voor zijn misdaden.”

Premier Benjamin Netanyahu prees de veiligheidstroepen en zei dat Israël „zal blijven optreden tegen degenen die overal en altijd op ons leven uit zijn.”