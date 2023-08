Hamas geeft zeven mensen doodstraf om 'collaboratie' met Israël

Het ministerie heeft niet toegelicht hoe de veroordeelden hebben samengewerkt met de Israëliërs.

De Palestijnse groep Hamas controleert Gaza sinds 2007. De militaire rechtbank heeft er regelmatig doodvonnissen uitgesproken om "samenwerking met Israël". In april werden twee mensen ter dood veroordeeld en kregen vier anderen levenslang na dezelfde beschuldiging. In 2022 werden minstens zeventien doodvonnissen uitgesproken in de Gazastrook.

Volgens de Palestijnse wet is voor het voltrekken van een doodvonnis de goedkeuring nodig van de president van de Palestijnse Autoriteit, die zijn hoofdkwartier heeft op de bezette Westelijke Jordaanoever. Hamas heeft deze vereiste herhaaldelijk genegeerd. Zo werden afgelopen september vijf Palestijnen geëxecuteerd zonder goedkeuring van de president.

Er wonen ongeveer 2,3 miljoen Palestijnen in de Gazastrook, die sinds Hamas aan de macht is onder een verlammende Israëlische blokkade ligt.