LIVE | Code oranje ingetrokken

De meeste schade is ontstaan door talloze omgewaaide bomen. Meerdere auto’s raakten zwaar beschadigd. Ook het verkeer ondervindt hinder. Op meerdere plekken zijn vrachtwagens gekanteld of is lading afgewaaid. Langs de kust is windkracht 10 gemeten.

Ook woningen worden getroffen. Zo zijn er beelden van loshangend plaatmateriaal en vliegen er trampolines in het rond.