LIVE | Kades Vlaardingen staan blank: automobilisten in de problemen

De meeste schade is ontstaan door talloze omgewaaide bomen. Meerdere auto’s raakten zwaar beschadigd. Ook het verkeer ondervindt hinder. Op meerdere plekken zijn vrachtwagens gekanteld of is de lading eraf gewaaid. Langs de kust is windkracht 10 gemeten. Op sommige plekken, zoals Vlaardingen en de pier in Scheveningen, staat het water zeer hoog en komt het bijvoorbeeld woningen binnen.

Ⓒ ANP/HH

Ook rondvliegend puin treft Nederlandse huizen. Zo zijn er beelden van loshangend plaatmateriaal en vliegen er trampolines en dakpannen in het rond.

Volg hieronder de liveblog.