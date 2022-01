LIVE | Storm Corrie raast over Nederland

Het KNMI heeft voor maandag in Noord-Holland, Friesland en het waddengebied code oranje en voor de rest van Nederland code geel uitgeroepen. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de windstoten van een storm. Rijkswaterstaat adviseert het verkeer extra goed op te letten, vooral bestuurders van voertuigen met aanhangers en van vrachtwagens.

Vanaf maandagochtend vroeg komen er in de kustprovincies zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur, in de kustgebieden tot 100 kilometer per uur en vlak aan zee tot ongeveer 110 kilometer per uur. In de loop van de ochtend komen ook elders in het land zware windstoten voor.