Inwoners Zuidland geschokt door fatale schietpartij: ’Zijn vrouw begon heel hard te gillen’

Op een parkeerterrein op de Zoetmanring in het dorpje, onder de rook van Spijkenisse, werd rond 22.30 uur een bewoner neergeschoten. De toegesnelde hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

„Heel verdrietig. Hij laat twee dochters na. Het gebeurde bij zijn woning. Wat er precies is gebeurd, is een raadsel. Ik heb zondagavond schoten en sirenes gehoord. Toen ik ging kijken zag ik dat ze bezig waren hem te reanimeren. Dat heeft heel lang geduurd, maar het is niet gelukt”, vertelt een omwonende.

Achtervolging

Diverse buurtbewoners hoorden na het dodelijk schietincident, dat alle kenmerken had van een afrekening, een auto die met hoge snelheid de wijk uit reed. De bestuurder van de wagen negeerde het stopteken van de politie, waarop een achtervolging werd ingezet. Niet veel later crashte de lichtgrijze wagen, die volgens buurtbewoners voorzien was van valse kentekens, op de A15 ter hoogte van Europoort.

De 35-jarige bestuurder uit Weert is aangehouden. In het voertuig werd een vuurwapen gevonden. De man raakte door de crash gewond en moest voor een korte behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens de politie moet onderzoek uitwijzen wat de rol van de bestuurder is en of het vuurwapen bij het schieten is gebruikt.

’Gillen’

„Hiervoor ben ik niet naar Zuidwijk verhuisd. Ik kom uit Spijkenisse en wilde juist de rust van een dorp. Maar hier gebeurt meer gekkigheid dan in Spijkenisse. Er is hier veel hangjeugd uit andere plaatsen die zit te blowen en dan gebeurt dit hier nu”, vertelt buurtbewoner Lesley.

Ⓒ JB Media

Hij hoorde de schoten, maar dacht eerst dat het om vuurwerk ging. „Toen ik de sirenes hoorde en ging googelen zag ik dat er een reanimatie gaande was. Ik ben gaan kijken en zag dat ze bezig waren met het slachtoffer. De vrouw van de man ging, toen ze op de hoogte werd gebracht dat haar man het niet had gehaald, heel hard gillen”, vertelt de man.

’Van slag’

„Dit zet je wel aan het denken. Mijn vrouw was ook erg van slag, zij woonde vlak bij de plek waar de vergismoord in Berkel en Rodenrijs plaatsvond. En dan gebeurt hier ook nog een moord.” In Berkel en Rodenrijs werd op 1 januari 2014 de 44-jarige Rob Zweekhorst vermoord. Hij werd aangezien voor iemand anders.

Het onderzoek naar de schietpartij is in volle gang. De Rotterdamse politie is op zoek naar mensen die mogelijk zondagavond, of in de dagen daaraan voorafgaand, iets hebben gezien. Ook is ze op zoek naar beelden.