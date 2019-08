Peuter urenlang alleen in Scheveningen

De politie deed direct een oproep in de hoop de ouders van de peuter te vinden. Pas in de loop van de nacht is er voor het eerst contact geweest met één van hen. Een politiewoordvoerder wil verder niets kwijt over de zaak.

