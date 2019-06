’Terughalen IS-kinderen verandert niks aan beleid’

Daarbij was geheel tegen het kabinetsstandpunt in zelfs een Nederlandse ambtenaar aanwezig in onveilig gebied in Noord-Syrië, bevestigt de VVD-bewindsman. De plotselinge actie van het kabinet zorgt voor veel onbegrip vanuit de Tweede Kamer, aangezien regelmatig wordt gezegd dat IS’ers en hun kinderen onder geen beding worden opgehaald.

Volgens Blok gaat het om een uitzondering, die tot stand is gekomen door een samenloop van omstandigheden. Zo was het mogelijk om de IS-peuters op te halen, omdat de Fransen daar met een zwaar bewaakte missie bezig waren. Daardoor was het mogelijk om de jonge kinderen op te halen, luidt de uitleg. Bovendien is er volgens Blok geen gevaar dat de peuters radicaliseren, omdat ze daar nu volgens de bewindsman nog te jong voor zijn. De actie is niet met de Kamer besproken omdat dat veiligheidsrisico’s zou opleveren. VVD-Kamerlid Bosman vreest dat op deze manier een precedentwerking wordt geschept en wil dat veiligheid voorop staat.

Volgens de minister heeft Nederland gehandeld op basis van een rechterlijke uitspraak. De rechter oordeelde namelijk dat de kinderen aan een voogd moeten worden toegewezen. „Het was logisch dat daar een Nederlandse ambtenaar bij aanwezig was voor de overdracht”, aldus Blok. De bewindsman zegt dat het om een uitzondering gaat, en dat het Nederlanse beleid om geen IS’ers, of kinderen van IS’ers, op te halen uit onveilig gebied op deze situatie na ongewijzigd blijft.

Forum-voorman Baudet vindt het niet uit te leggen dat er wordt afgeweken van het beleid. „Dit is zeer onverantwoord immigratiebeleid van de VVD.” Volgens D66-Kamerlid Sjoerdsma is het vooral vreemd dat het kabinet tot en met zaterdag nog zei dat IS’ers ophalen geen optie is. „En vervolgens gebeurt dat wel.”

