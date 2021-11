Wild-west achtervolging door woonwijk in Soest eindigt met botsing politieauto

Politieagenten kregen een melding van diefstal uit een bestelbusje die stond geparkeerd op de Bilderdijklaan in Bilthoven. Twee mannen zouden er met gereedschap vandoor zijn gegaan. Op de N234 in Bilthoven kreeg de politie de verdachten in het vizier. De auto werd gevolgd tot in Soest waar het stopteken werd gegeven. Op dat moment gingen de verdachten ervandoor en begon de wilde achtervolging. „Mensen moesten aan de kant springen. Het was echt wilde Westen”, meldt de politie.

De verdachte bestuurder ramde tijdens de achtervolging een politieauto. De politieauto raakte hierdoor dusdanig beschadigd dat hij niet meer verder kon rijden. Kort daarna werd de auto van de verdachten door een andere politieauto klemgereden op de Beetzlaan.

Het gestolen gereedschap werd in de auto teruggevonden. Zowel de bestuurder als de bijrijder zijn aangehouden. Het rijbewijs van de man is ingenomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.