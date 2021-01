Oproep: gek van gamer in huis?

Gamers weten meer dan ooit de aan-knop van hun spelcomputers te vinden nu het devies al bijna een jaar is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Voor hun 'huisgenoten' is dat echter niet altijd even plezierig...

Heeft u ook een kind of partner die de afgelopen tijd nauwelijks meer bij de PlayStation, computer of Xbox is weg te slaan? Dan is De Telegraaf benieuwd naar uw verhaal. Vindt u het wel lekker om geen omkijken naar ze te hebben, of wordt u er stiekem af en toe gek van?

Mail uw ervaringen en contactgegevens naar [email protected]. Uw verhaal kan gebruikt worden voor een artikel over gamen in coronatijd.