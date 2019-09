Ⓒ Jos Schuurman

Stadskanaal - Inwoners uit de grensstreek van Groningen en Drenthe zijn vrijdag zwaar aangeslagen, nadat voetballers van v.v. Buinen donderdagavond tegen middernacht in Stadskanaal bij een eenzijdig verkeersongeval verongelukten of ernstig gewond raakten. Getuigen spreken van ’een drama met grote impact in de kleine gemeenschap’.