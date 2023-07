Ook onrust in Zwitserland na rellen in Frankrijk

Kopieer naar clipboard

Frankrijk wordt al dagen geteisterd door rellen. Ⓒ ANP / SIPA Press France

LAUSANNE - De onrust in Frankrijk is in de nacht van zaterdag op zondag ook overgeslagen naar buurland Zwitserland. In de stad Lausanne werden zeven mensen opgepakt nadat een groep van zo’n honderd jongeren schade had veroorzaakt aan winkels.