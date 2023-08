Nederlander omgebracht met mes in Spaanse kustplaats Torrevieja

Dat melden Spaanse media. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon op vragen zondagochtend van De Telegraaf pas in de avond reageren. „Ik kan bevestigen dat we bekend zijn met de zaak en dat er een Nederlander overleden is”, zegt een woordvoerster. „We hebben geen hulpverzoek voor consulaire bijstand ontvangen.”

Bloedbad

De Nederlander werd gevonden door gealarmeerde agenten in de half-vrijstaande woning in de buitenwijk La Torreta III van Torrevieja, een badplaats gelegen aan de Middellandse Zee, zo’n veertig kilometer ten zuiden van Alicante. Een buur had in de nacht een ruzie gehoord waar hard bij werd geschreeuwd. Daarop werd de politie gewaarschuwd.

Rechercheurs van de Guardia Civil en de lokale politie die rond drie uur ter plaatse kwamen, troffen in de ietwat vervallen witte villa aan de Diego Puerta-straat een bloedbad aan. De Nederlander had verschillende steekwonden in zijn lichaam en was ook in enkele vitale organen geraakt. Hij was al overleden, zo meldt het medium La Información.

Twee zwaargewonden

In de woning werden ook twee zwaargewonde personen gevonden, een 40-jarige man uit Engeland en een 48-jarige Fin. De gewonde man uit Finland zou als verdachte worden beschouwd. Hij zou de bewoner zijn van de villa in de kustplaats, en op de intensive care van het ziekenhuis van Torrevieja liggen.

De twee gewonden zijn in het ziekenhuis aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van onze landgenoot. Het is niet bekend of er op het moment van de misdaad nog andere mensen in de woning aanwezig waren.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie zou uitgaan van een ruzie over drugs. De Guardia Civil heeft een onderzoek ingesteld. Een scooter voor het huis is in beslag genomen. Bij de vechtpartij zou volgens La Información naast verschillende messen ook een hamer zijn gebruikt.

Lopend conflict

De plaats delict werd meteen afgezet met politielinten en protocollen werden in werking gesteld om het lichaam van de overleden Nederlander uit de woning te kunnen halen, en ook de ernstig gewonden naar het ziekenhuis te kunnen vervoeren zonder het onderzoek te verstoren. Sommige buren raakten in paniek toen ze zowel politieagenten als medisch personeel zagen.

Omwonenden verklaarden aan La Información dat hun Finse buurman al zeker zeven jaar in de villa woont, en dat ze ook de Nederlander kenden omdat hij wel vaker was langsgekomen. Hij zou samen met de Britse man naar het huis zijn gekomen om een lopend conflict dat ze met de bewoner hadden op te lossen. Daarop liep de situatie al snel compleet uit de hand.

De Guardia Civil wilde zondag telefonisch geen nadere informatie geven over het drama.

Gewonden

De gewonden hebben volgens Spaanse media vooralsnog weinig losgelaten over wat er is gebeurd, maar een formele verklaring kon de politie vanwege hun verwondingen nog niet opnemen. Eén gewonde is 40 jaar oud en heeft een steekwond in zijn long, de andere is 33 en heeft een steekwond in zijn buik en daarnaast zwaar hoofdletsel. De twee zijn getest om te zien of ze onder invloed waren van alcohol of drugs, maar een uitslag daarvan was volgens lokale media nog niet bekend.

Het stoffelijk overschot van de Nederlander is overgebracht naar het Forensisch Anatomisch Instituut van Alicante, waar zaterdag een autopsie is uitgevoerd. Het voorlopige rapport zou al in het bezit zijn van de rechtbank die de zaak als moord behandelt.

Spelshow

De plek waar de slachting plaatshad is bekend van de populaire Spaanse spelshow Un, Dos, Tres…, die jaren geleden prime time op de Spaanse televisie werd uitgezonden, en waarbij deelnemers elke week een huis in deze wijk konden winnen.

Buurtbewoners klagen al langere tijd dat de wijk – die veertig jaar geleden is gebouwd – snel achteruitgaat. Veel buitenlanders hebben er in de loop der jaren een woning gekocht nadat de prijzen flink waren gedaald.