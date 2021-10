Veel rook in Amsterdam door brandende caravans van stadsnomaden

Gasflessen bij de caravans zorgen voor explosies. Hoewel de grote rookwolken in de wijde omgeving te zien zijn, gaat het volgens de brandweer niet om een grote brand. Voor de woonwagenbewoners wordt opvang geregeld, meldt de brandweer. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

De ongeveer 40 stadsnomaden verhuizen om de aantal jaren naar een nieuw terrein. Twee jaar geleden moesten ze verhuizen naar ’t Landje aan de Westpoortweg. Eerst was er sprake van dat de nomaden, die in caravans en woonwagens wonen, naar de Kadoelen in Amsterdam-Noord verplaatst werden. Buurtbewoners kwamen daartegen in verzet, waarna werd gekozen voor een gedooglocatie in het meer afgelegen Westpoort. Tussen de stadsnomaden zitten daklozen, mensen met schulden of psychische problemen, kunstenaars, mensen uit het voormalig Oostblok, illegalen en ex-krakers, aldus een bericht op de website van de gemeente.