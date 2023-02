OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 369 van de Russische invasie LIVE | 'Onverklaarbare explosies rond Marioepol, waar Rusland veilig dacht te zijn'

De grotendeels verwoeste stad Marioepol. Ⓒ AFP

Ruim een jaar wordt er nu gevochten in Oekraïne, maar ook buiten Oekraïne worden stellingen ingenomen. Wat gaat China doen? Wat gaat de VS doen en bovenal, wat gaat Poetin doen? Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.