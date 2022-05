Explosief afgegaan bij woning in Amsterdam-Noord

Vrijdagavond vond ook al een explosie plaats in de straat. Ⓒ Inter Visual Studio

AMSTERDAM - Bij een woning aan de Diopter in Amsterdam-Noord is zondagavond een explosief afgegaan. Een persoon was in het pand aanwezig, diegene is niet gewond geraakt. De politie kan desgevraagd nog niets kwijt over het soort explosief dat is afgegaan.