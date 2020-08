Arrestaties bij anti-coronademonstraties in Berlijn

De demonstraties verliepen verder minder rumoerig dan verwacht en gevreesde rellen bleven uit. Aan het begin van de avond meldde de politie dat veel deelnemers waren vertrokken.

Volgens de politie waren 25.000 tot 30.000 mensen in Berlijn samengekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen die volgens de actievoerders hun mensenrechten schenden. Twee demonstraties die zaterdagochtend begonnen werden door de politie opgebroken omdat de deelnemers zich niet aan de beperkende maatregelen vanwege corona hielden. De actievoerders hielden geen afstand. Toen de politie hen daarop verplichtte om een mondkapje te dragen, werd ook dat genegeerd. Daarop besloot de politie de demonstraties te beëindigen.

Duizenden actievoerders gingen vervolgens door met hun demonstratie en trokken naar de Straat van de 17e juni waar de eindbijeenkomst van de demonstraties gepland stond. De politie overlegde met de organisatoren en raadde hen af verder te gaan. Enkele Duitse media meldden dat de organisatie ook pogingen deed mensen weg te sturen maar dat dit slechts met applaus werd begroet.

Afgezien van de situatie bij de Russische ambassade waren er kleinere opstootjes waarbij een onbekend aantal mensen werd aangehouden. Op sommige plekken werd de politie met flessen bekogeld.

De demonstranten ergeren zich aan het beleid van de bondskanselier, die al sinds 15 jaar op het pluche van het grootste EU-land zit. Duitsland sloot in de pandemie vroegtijdig grenzen, testte massaal, had verreweg de meeste ziekenhuisbedden en beademingsapparaten in heel Europa, en zorgde er pijlsnel voor dat miljoenen zelfstandigen en bedrijven de rekeningen tijdens de lockdown konden betalen.