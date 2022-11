Silvana Heber (36) uit Hoogeloon vermist, politie start grote zoekactie in bos

Aanvankelijk werd gemeld dat de vrouw 38 jaar is, echter blijkt ze 36 te zijn. Heber is sinds zaterdagochtend vermist. In de loop van deze dag werd ook een 41-jarige man uit Hoogeloon aangehouden die vastzit voor nader onderzoek en verhoor, meldt de politie. Wat zijn relatie tot de vermiste vrouw is, is onbekend.

De familie van de vermiste vrouw sloeg alarm nadat zij zaterdagochtend niet kwam opdagen bij een afspraak met familieleden. Op basis van hun verklaringen werd een onderzoek gestart naar haar verblijfplaats. Onder andere haar woning aan de Dyckmeesterstraat werd doorzocht met speurhonden, werd een helikopter ingezet en is haar auto in beslag genomen.

Tips? De Telegraaf Tiplijn is per Whatsapp te bereiken

Het zoeken naar de vrouw ging ook zondag door, vooralsnog zonder resultaat. De Mobiele Eenheid doorzocht een aantal bospercelen in het buitengebied van Hoogeloon. Ook is er een uitgebreid buurtonderzoek gaande en is de politie op zoek naar camerabeelden uit de omgeving waarop mogelijk iets te zien is. „We komen graag in contact met iedereen die iets meer kan vertellen over de verblijfplaats van de vrouw of wat er met haar kan zijn gebeurd”, aldus de politie.

Heber is 1 meter 60 lang, heeft een normaal postuur, halflang rossig haar in een staart en draagt een zwarte jas met bruine handtas.