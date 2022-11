Vrouw (38) uit Hoogeloon vermist, politie start grote zoekactie in bos

Agenten zijn in grote getale aanwezig in het bos en worden ondersteund door de Mobiele Eenheid en het Veteranen Search Team. Het is niet bekend onder welke omstandigheden ze is verdwenen. Het bosgebied wordt momenteel volledig uitgekamd.

Volgens de politiewoordvoerder is er wel gesproken met de man van de vermiste vrouw, meer informatie hierover wordt vooralsnog niet gegeven.

De naam van de 38-jarige is ook nog niet bekend, wel is er een signalement gegeven. Ze is 1 meter 60 lang, heeft een normaal postuur en draagt een zwarte halflange jas met bruine handtas.