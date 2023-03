Drama in Duitsland: Luise (12) vermoord, meisjes van 12 en 13 jaar opgepakt

De 12-jarige Luise – haar achternaam is niet bekend – uit Freudenberg, een dorpje op zo’n 80 kilometer ten oosten van Keulen, had zaterdag een bezoekje gebracht aan een vriendinnetje. Daar was ze omstreeks 17.30 uur vertrokken, maar het meisje is vervolgens nooit meer thuisgekomen. Haar ouders schakelden de politie in voor de onrustwekkende verdwijning, en er werd een grootschalige zoekactie opgestart. Die concentreerde zich op een stuk bos tussen de twee huizen, waar het levenloze lichaam van het meisje zondag teruggevonden werd in de buurt van een fietspad. Dit was niet op de route naar huis, maar volgens Bild in tegenovergestelde richting op ongeveer twee kilometer van het huis van haar vriendin.

De omstandigheden van het overlijden waren op dat moment nog onduidelijk, maar er werd wel een moordonderzoek opgestart. Maandag bleek uit een autopsie dat Luise op gewelddadige wijze om het leven is gekomen. Dinsdag werden twee verdachten opgepakt: twee tienermeisjes van 12 en 13 oud.

Doodgebloed

In een persconferentie gaven de politie en het openbaar ministerie dinsdagmiddag meer informatie. „Dit is een bijzondere zaak”, zei de openbaar aanklager. „Daarom, en om privacyredenen en ter bescherming van de jeugd, gaan we slechts beperkte informatie geven.” Hij gaf wel mee dat het meisje meerdere steekwonden had en doodgebloed is, wellicht op de plaats waar haar lichaam gevonden werd. Aanwijzingen van een seksueel misdrijf zijn er niet.

„Het bewijsmateriaal dat gevonden werd en de informatie uit de verhoren doet ons vermoeden dat de twee kinderen uit de kennissenkring van het meisje de misdaad gepleegd hebben”, zei hij. „Het is een schokkende zaak.” Omdat de opgepakte meisjes 12 en 13 jaar oud zijn, zullen zij niet aangeklaagd kunnen worden voor de moord. Het lijkt er niet op dat er nog iemand betrokken was.

Het moordwapen werd nog niet gevonden, maar wordt wel nog gezocht.

Schock

Inwoners van Freudenberg zijn in schock. De vlaggen hangen halfstok eb familieleden, leerlingen, ouders en leerkrachten rouwen om de dood van het meisje. De schoolwebsite is offline gehaald. „We rouwen om Luise. Ze werd veel te vroeg door geweld uit ons midden en uit haar familie gerukt.”