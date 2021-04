Archeologen stuiten op eeuwenoude stad, uit tijd van farao’s, in Egypte

De archeologen begonnen met de opgravingen in september 2020 in een zoektocht naar een dodentempel, in de buurt van Luxor, meldt Reuters. Een paar weken later stuitten zij op bakstenen constructies met bijna complete muren en kamers, zegt de Egyptische archeoloog Zahi Hawass in een verklaring. De stad werd gebouwd tijdens het bewind van Amenhotep III, een van de machtigste farao’s van Egypte.

Ze hebben de goed bewaarde stad opgegraven met bijna complete muren en kamers gevuld met gereedschappen, ovens voor het maken van glas en aardewerk, overblijfselen van duizenden beelden, sieraden, scarabeeën, gekleurd aardewerk en stenen. „Sommige muren zijn wel drie meter hoog”, aldus Hawass.

Ⓒ ANP/HH

De opgravingen liggen op de Westelijke Jordaanoever van Luxor in de buurt van de Kolossen van Memnon, het Ramesseum en de dodentempel van koning Ramses II.

’Pompeï-achtige’ stad

„Dit is een zeer belangrijke ontdekking”, vertelde Peter Lacovara, directeur van het in de VS gevestigde Ancient Egyptian Heritage and Archaeology Fund, aan Reuters. Hij vergelijkt de vondst van de stad met een andere beroemde opgraving. „Het is een soort ’Pompeï-achtige’ stad”, aldus Lacovara. „De verloren stad is de op een na belangrijkste archeologische vondst sinds het graf van Toetanchamon”, zei Egypte-deskundige Betsy Bryan van de Amerikaanse Johns Hopkins University.

De vondst is volgens Lacovara een „zeer belangrijke ontdekking”, die inzicht geeft in hoe het leven eruit heeft gezien tijdens de heerschappij van de machtige farao Amenhotep III.