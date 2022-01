Belgische kidnapper van vermiste Dean (4) opgepakt, peuter zelf is spoorloos

Volgens de politie was de man alleen in Meerkerk, zo’n 25 kilometer ten zuidwesten van Utrecht. „Uit verder onderzoek bleek dat hij zijn auto had achtergelaten bij een bedrijf in Gorinchem, de auto is daar aangetroffen en veiliggesteld. De vierjarige jongen is echter nog niet gevonden. Het verhoor met de verdachte heeft tot op heden nog niet geleid tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind”, aldus de politie Zeeland West-Brabant die stelt dat er een Amber Alert verstuurd gaat worden. De Nederlandse politie werkt nauw samen met de Belgische speurders.

De zorg is groot bij de politie. Temeer omdat de Belg in 2010 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor de dood van de 2-jarige Miguel van Kiekinge uit Ravels. De Kock zou het kind zo zwaar hebben mishandeld dat hij overleed op 2 juli 2008 aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De destijds 21-jarige Belg zou het kind meedogenloos hebben afgeranseld waarna hij de peuter zelf naar het hospitaal bracht waar zwaar hoofdletsel en verwondingen over het hele lichaam werden geconstateerd. De Belg kende het kind vanwege zijn relatie met de moeder. Hij was destijds werkeloos en verslaafd aan drugs.

De Kock werd met de 4-jarige Dean voor het laatst gezien op woensdag 12 januari om half elf ’s ochtend in het Belgische Sint-Niklaas, niet ver van de Nederlandse grens bij Zeeland. De Belg paste regelmatig op het jongetje en is niet de vader van het kind. De moeder van de kleuter deed afgelopen zaterdag aangifte van de vermissing van Dean nadat ze nog wel met De Kock had gesproken.

Lekke band

In een interview met de Belgische krant Het Nieuwsblad vertelde de moeder maandag dat de man beweerde in Hasselt te zijn, maar dat hij een lekke band had en moest wachten op een takelwagen. Zij had het kind om medische redenen woensdag gebracht bij een vriendin in Sint-Gillis-Waas, die een relatie heeft met De Kock, om hem daar een nachtje te laten slapen. Dean kwam volgens de moeder wel vaker over de vloer bij haar vriendin en kende het tweetal goed. Donderdag liet het stel weten dat hij nog een dagje bij hen zou blijven.

Hoewel de vrouw daar niet blij mee was en haar vriendin vertelde dat ze had overlegd met haar moeder, liet ze het erbij. Maar achteraf, zo vertelt ze in de Belgische krant, bleek dat een leugen. „Toen ik vrijdagavond bij mijn moeder aankwam, bleek Dean er nog altijd niet te zijn. Ik was in alle staten.” Ze hoorde dat De Kock en zijn vriendin ruzie hadden gekregen waarna hij op straat was gezet. „Hij is vrijdagavond vertrokken en hij heeft Dean meegenomen”, zegt de moeder. Waarom hij dat deed is onduidelijk. De vriendin durfde dat niet aan de moeder te vertellen.