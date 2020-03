Gezonde jonge vrouw sterft aan corona

„Aan alle mensen die denken dat het ’maar een virusje’ is: denk goed na”, schrijft Chloe’s moeder Diane op Facebook. „Dit virus heeft het leven van mijn 21-jarige dochter genomen.” Volgens de Engelse vrouw was haar dochter kerngezond. Ze roept Britten op om zoveel mogelijk binnen te blijven en zo de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De tante van Chloe, Emily Mistry, laat eveneens op Facebook weten dat de jonge vrouw geen andere gezondheidsklachten had. Ook zij doet een oproep aan Britten om zich verantwoordelijk te gedragen: „Het virus verspreidt zich niet, mensen verspreiden het virus.”

Chloe Middleton is waarschijnlijk het op een na jongste coronaslachtoffer in Groot-Brittannië. Begin deze week stierf een 18-jarige jongen na besmetting met Covid-19. Hij was echter al door een andere ziekte getroffen.