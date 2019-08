Ramen in gebouw ministerie springen kapot

Het is een nieuw hoofdstuk in de reeks bouwblunders rond het nieuwe ministerie: ramen in de glazen kolos springen spontaan kapot, met gevaar voor de voorbijgangers. Daarom gaat de Rijnstraat, tussen het Haagse Centraal Station en het stadscentrum bij harde wind op slot. Duizenden voorbijgangers moeten dan omlopen.

Het Rijksvastgoedbedrijf is al weken bezig met onderzoek naar het barsten van de glasplaten. Er lopen nu nog meerdere onderzoeken, meldt een woordvoerder. Daarbij wordt onder meer gekeken of meer glasplaten op het punt van springen staan. Een van de vier gebarsten glasplaten, op grote hoogte, is inmiddels verwijderd. Bij de andere drie beschadigde glasplaten is zwart folie aangebracht om te voorkomen dat glas naar beneden valt.