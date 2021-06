Bryson (8) verkoopt Pokémonkaarten om zieke puppy te redden

„Bruce werd ziek en had mijn hulp nodig”, vertelt baasje Bryson over zijn hond. „Het maakte me erg verdrietig. Ik wilde mijn beste vriend niet verliezen.” Hij besloot tot actie over te gaan. Een vier jaar lange verzameling Pokémonkaarten moest als offer dienen voor de behandeling van zijn pup. Bryson plaatste een groot bord in de voortuin van zijn huis met daarop de tekst ’Pokémon 4 sale’.

De zorgen begonnen een maand geleden op te spelen toen de altijd zo speelse puppy ineens een erg uitgeputte indruk maakte. „Het is een erg energieke hond, maar plotseling bewoog hij nagenoeg niet meer”, vertelt Bryson’s moeder, Kimberly Woodruff. „Hij at niks en kwam niet meer uit zijn mand.”

Besmet

Hoewel de hond al zijn basisvaccinaties al had gekregen bleek hij toch besmet te zijn geraakt met parvo, een besmettelijk virus dat voor een fatale afloop kan zorgen, indien onbehandeld. Daarbij kwam kijken dat de behandeling voor dit virus op zijn minst 655 dollar kost. De ouders van Bryson konden dit bedrag niet betalen. „We hebben niet zo’n groot inkomen, omdat ik nog studeer en mijn echtgenoot de enige van ons twee is die fulltime werkt.”

Bryson hoorde zijn ouders hun zorgen uitspreken over hoe ze de behandeling van Bruce gaan bekostigen en besloot hierom zelf met een initiatief te komen, schrijft The Washington Post. In de eerste instantie kreeg hij toen hij zijn plan opperde te horen van zijn moeder dat hij zich geen zorgen hoefde te maken en dat zij en zijn vader wel tot een oplossing zouden komen. Deze geruststelling nam Bryson echter niet voor lief. De volgende dag stond hij na school vanuit de voortuin zijn Pokémonkaarten te verkopen. Al gauw kwamen er steeds meer buurtbewoners op het kraampje van de achtjarige af.

Ontroerd

Woodruff was zelf niet thuis toen de verkoop van start ging. Ze kreeg een foto toegestuurd van haar man van hoe hun zoon met een verkoopbord in de voortuin zat. „Ik moest er van huilen”, vertelt ze. Ze vond het ontroerend om te zien dat haar zoon zich geroepen voelde om zijn favoriete bezittingen van de hand te doen om zijn hond te kunnen redden. In de hoop het verkoopproces te versnellen, plaatste ze de foto op Facebook, zodat er meer buurtbewoners op zijn kraampje af zouden gaan stappen. „De reacties waren overweldigend.”

Ze besloot hierom een GoFundMe pagina te starten om genoeg geld in te zamelen. „Ik wilde niet dat hij al zijn kaartjes verkocht”, licht ze toe. Naast dat de online donaties zich opstapelden, begonnen ook steeds meer mensen zich voor de Pokémonkraam te posteren. In twee middagen had Bryson al 400 dollar verdiend.

De kaarten werden, afhankelijk van hoe zeldzaam, voor 5 en 10 dollar verkocht. „Veel mensen kochten niet eens een kaart van hem”, vertelt Woodruff. In plaats daarvan kwamen mensen gewoon langs om 20 dollar in het geldpotje te doen zonder daar iets voor terug te vragen, schrijft The Washington Post.

Uiteindelijk was het meer dan genoeg om de behandeling voor Bruce te kunnen betalen. Waar het doel van de inzameling 800 dollar was, kwam de totale opbrengst uit op 23.252 dollar. Met het overige geld besloten ze andere zieke dieren in het zuidwesten van Virginia te gaan ondersteunen.

Niet alleen lokaal wist het verhaal mensen te raken. Een medewerker van The Pokémon Co. in Seattle kreeg het verhaal te horen en besloot Bryson een pakketje te sturen met allemaal zeldzame kaarten erin. „Ik kon het niet geloven. Ik was er ongelooflijk blij mee.”