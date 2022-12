Premium Het beste van De Telegraaf

Tachtig weerrecords dreigen te sneuvelen door Elliott Biden waarschuwt Amerikanen voor ’historische’ winterstorm: ’Dit is serieus’

New York - In Nederland rekenen we op een zachte kerst met hier en daar een bui. Hoe anders is dat in de Verenigde Staten, daar zetten Amerikanen zich schrap voor de koudste kerst in 40 jaar. ’Historische’ winterstorm Elliott raast vanaf woensdag over het land en heeft een ontwrichtende werking op de Amerikaanse samenleving. Volgens weerdienst NWS zullen zo’n 200 miljoen Amerikanen met de storm te maken krijgen. „Dit is niet zoals de sneeuwdag toen je een kind was”, zegt president Joe Biden over het noodweer. „Dit is serieus.”