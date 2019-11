’Hogere belangen bij vervolging Poch’

Poch werd vrijgesproken van de dodenvluchten en bereidt aan de hand van die verhoren een schadeclaim van circa 5 miljoen euro voor tegen de Staat.

De affaire rond de in Argentinië geboren oud-Transaviapiloot Julio Poch (67) kwam tien jaar geleden aan het rollen. Tijdens een etentje met collega’s van Transavia zou Poch hebben opgeschept dat hij eerder in zijn loopbaan aan de knuppel had gezeten bij de dodenvluchten voor het Argentijnse schrikbewind van dictator Videla. Daarbij werden eind jaren zeventig politieke tegenstanders boven zee levend uit vliegtuigen gegooid.

In Malaga, na de laatste vlucht voor zijn pensioen, werd Poch aangehouden en uitgeleverd aan Argentinië. Poch werd na meer dan 3000 dagen in een Argentijnse cel vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodenvluchten. Het hoger beroep loopt nog.

Oud-CEO Meijer van Transavia herhaalde onder ede wat hij al eerder heeft uitgesproken: dat hij in een gesprek met de Nederlandse zaaksofficier van justitie vernam dat er ’hogere belangen’ een rol speelden bij de vervolging van Poch. Na zijn vraag of het koninklijk huis daar iets mee te maken had, maakte Meijer uit de lichaamstaal van de officier op dat dat inderdaad het geval was. Toen Poch in 2009 werd aangehouden op verdenking dat hij dodenvluchten had uitgevoerd, heerste al een aantal jaar onrust rond de vader van Máxima, die in het regime-Videla staatssecretaris van Landbouw was geweest.

Meijer opperde eerder dat de Nederlandse medewerking aan het Argentijnse proces tegen Poch een soort ruiltje was: Argentinië zou Jorge Zorreguieta strafrechtelijk buiten schot houden zodat het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima geen gevaar zou lopen. In ruil zou Nederland Julio Poch ’offeren’.

Meijer hoorde ook dat een van zijn medewerkers onder druk werd gezet door de nationale recherche.Volgens hem was er sprake van getuigenbeïnvloeding. Hij verbaasde zich erover dat Transavia niets werd gevraagd over Poch.

De rechter-commissaris verhoort dinsdag in Rotterdam ook oud-Justitieminister Ernst Hirsch Ballin als getuige.