Gemeente Twenterand koopt camping voor opvang Oekraïners

De camping is volgens de gemeente een geschikte locatie omdat er al veel voorzieningen aanwezig zijn, zoals een speeltuin en douches. Op de camping worden al 24 Oekraïners opgevangen. Ook elders in de gemeente, in Vriezenveen, zitten 58 Oekraïense vluchtelingen, meldt een woordvoerder.

De gemeente weigerde eerder asielzoekers uit andere landen op te vangen. Wel is Twenterand bereid zo’n 50 Oekraïense vluchtelingen meer op te vangen dan vereist, zegt de woordvoerder.

In september moet de gemeenteraad de aankoop officieel goedkeuren. Eind 2023 worden de eerste bewoners van de camping verwacht.