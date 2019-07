Paniek na zware aardbeving (7.3) Indonesië

De aardbeving had volgens seismologen van de Amerikaanse dienst USGS een kracht van 7,3.

„De aardbeving was erg krachtig. Mensen renden naar buiten”, zei een functionaris in het getroffen gebied. „Ze zijn in paniek en veel mensen wachten nu aan de kant van de weg.”

In de plaats Labuha scheurden angstige mensen op motoren naar hoger gelegen gebieden, hoewel geen tsunamiwaarschuwing is afgegeven. Een andere functionaris zei tegen Metro TV dat er zijn nog geen berichten zijn over schade en gewonden in het gebied. Wel zou de stroom enige tijd zijn uitgevallen en zijn meerdere zware naschokken gevoeld. Inwoners vluchtten uit hun huizen. Mensen in de kustregio zochten hoger gelegen gebied op.

