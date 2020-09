Methsmokkelaar ontsnapt via riool uit dodencel

Het was tijdens een wisseling van de wacht dat Changpan zijn moment koos, schrijft persbureau Reuters. In de gevangenis van Tangerang, een voorstand van de metropool Jakarta, werkte hij volgens zijn celgenoot zeker zes maanden aan de voorbereiding van zijn ontsnapping.

Tijdens een renovatieproject in de keuken van de gevangenis, waar de drugscrimineel aan meewerkte, slaagde Changpan er volgens de autoriteiten in om gereedschappen mee te smokkelen naar zijn cel. Van daaruit wist hij een muur en vloer door te breken om zo het riool te bereiken. Hoe en waar de crimineel vervolgens het daglicht weer wist te bereiken, is niet duidelijk. Of de smokkelaar hulp van binnenuit heeft gehad, wordt onderzocht.

Volgens de politie is Cai eerder ontsnapt. Zo zag hij in 2017 kans om via een gat in de badkamer van een politiedetentiecentrum de benen te nemen. Changpan is inmiddels op de lijst van meestgezochte figuren in Indonesië geplaatst.