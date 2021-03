Raadsels rond gewonde vrouw in woning in Grou

Wat er precies is gebeurd is niet zeker. Volgens de politie is er mogelijk iemand in of bij de woning van de vrouw geweest. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe ernstig haar verwondingen zijn.

De recherche is in de woning aanwezig om een beeld te krijgen van wat zich heeft afgespeeld. Er wordt onder meer sporenonderzoek gedaan.