Zomervakantie valt voor velen in duigen: lekker weg in eigen tuin

Voorlopig wordt het sterk afgeraden om het land zonder noodzaak te verlaten en veel mensen willen dat ook helemaal niet in deze tijden. Dan maar liever van de nood een deugd gemaakt: vakantie vieren kan ook dicht bij huis, ja zelfs in de eigen tuin. Ⓒ Hollandse Hoogte

Waar gaan we heen in de zomervakantie? Het is een vraag die menigeen zichzelf stelt. En anders doen de kinderen het wel. Het leidt tot lastige dilemma’s. Vakantie boeken? Waarheen en wanneer dan? Of toch nog afwachten? Bijna alle Nederlanders doen dat laatste, blijkt uit een rondvraag van deze krant. Het lijkt een zomer te worden van ’Costa del Balconia’ of de camping om de hoek.