ME schiet brandweer te hulp in Roosendaal: molotovcocktails, brandjes en vernielingen

Bij de Evelindeflat in Roosendaal werd het viertal aangehouden. De politie kondigde dinsdagavond al aan vanwege ’de onrust van de afgelopen tijd’ in de wijk Langdonk te surveilleren. Maandagnacht was het ook al onrustig. Burgemeester Han van Midden riep vervolgens een samenscholingsverbod uit, maar dat wist de problemen van vannacht nog niet te verhelpen.

Brandweerlieden moesten volgens Omroep Brabant onder begeleiding van de ME meerdere containerbranden blussen en kregen ondertussen molotovcocktails op zich gegooid. Op de Valeriuslaan brandde een bouwkeet uit. „Hopelijk blijven de hulpverleners ongedeerd en komen ze allemaal weer veilig thuis bij hun gezinnen”, zegt een politiewoordvoerder. „Mortierbommen afschieten is levensgevaarlijk. Als je die dingen richt op mensen is dat poging tot doodslag en dus crimineel gedrag. Ontoelaatbaar! Het is heel goed dat het bestuur in de persoon van de burgemeester daar samen met de politie fors tegen optreedt.”

Honderden jongeren teisteren al dagenlang onder meer de wijken Langdonk en Kalsdonk met het afsteken van zwaar vuurwerk en het gooien van brandbommen. Ze zouden tegen het vanwege corona afgekondigde vuurwerkverbod zijn.

Ook in de Arnhemse wijk Geitenkamp was het dinsdagavond onrustig. De politie was met veel man op de been na eerdere verwijten uit de wijk dat er niet gehandhaafd zou worden op overlast door jongeren. Volgens 112-fotografen zijn agenten bekogeld met vuurwerk.