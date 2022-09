’Verdachte steekpartij Vlissingen veroordeeld voor overvallen’

Vlissingen - De 16-jarige jongen die donderdag is aangehouden na de fatale steekpartij in Vlissingen, is vorig jaar veroordeeld voor twee overvallen in Middelburg. Hij zat nog in zijn proeftijd, zo meldt de Zeeuwse krant PZC vrijdag.