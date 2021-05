’Hongerige’ alligator achtervolgt Amerikanen

Agenten en natuurbeschermers rukten maandag uit na een melding over het dier in Lehigh Acres.

„Hij had mogelijk gewoon zin in een cheeseburger, maar heeft veel mensen bang gemaakt!”, blikt de politie luchtig terug.

Hitsig

Op foto’s is te zien hoe een gespecialiseerde natuurkenner van de Florida Fish and Wildlife Commission de alligator heeft gevangen.

Ⓒ Lee County Sheriff's Office

De afgelopen tijd zijn steeds meer alligators gesignaleerd in bewoonde gebieden van Florida. Dat belooft nog wel even aan te houden. Het paarseizoen vindt plaats in mei en juni. Uiteindelijk leggen wijfjes eind juni of begin juli zo’n 30 tot 45 eieren, waarna de alligatorjonkies eind augustus uit het ei zullen kruipen. Dan wordt het rustiger.